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    08 июня 2022, 18:37

    Украинский тренер Вернидуб покинул молдавский футбольный клуб «Шериф»

    Арина Бобкова

    Украинец Юрий Вернидуб принял решение оставить пост главного тренера кишиневского клуба «Шериф». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу команды.

    Информация о том, что специалист покинул «Шериф», появилась на официальном сайте клуба. Свой пост Вернидуб занял зимой 2021 года.

    «Коллектив ФК „Шериф“ благодарит тренера за вклад в развитие нашего клуба и желает ему дальнейших успехов в профессиональной карьере», — сообщили в ведомстве.