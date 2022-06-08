Украинский тренер Вернидуб покинул молдавский футбольный клуб «Шериф»

Украинец Юрий Вернидуб принял решение оставить пост главного тренера кишиневского клуба «Шериф». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу команды.

Информация о том, что специалист покинул «Шериф», появилась на официальном сайте клуба. Свой пост Вернидуб занял зимой 2021 года.

«Коллектив ФК „Шериф“ благодарит тренера за вклад в развитие нашего клуба и желает ему дальнейших успехов в профессиональной карьере», — сообщили в ведомстве.