Спорт 04 марта 2023, 12:30 Украинский теннисист осудил отстранение российских спортсменов от международных турниров Украинский теннисист Приходько поддержал российских спортсменов РИА «Новости»

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Отстранение российских спортсменов от международных соревнований приводит к еще большему разжиганию конфликта, заявил украинский теннисист Олег Приходько. Он подчеркнул, что выступает против этого, сообщило издание «Большой теннис Украины».

Теннисист рассказал, что играл в паре с российским спортсменом и считает его своим другом, потому что национальность для него не играет никакого значения.

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«На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности», — подчеркнул Приходько.

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Он отметил, что со стороны Федерации тенниса Украины поступали рекомендации не играть с представителем России. Однако украинец поступил так, как счел нужным.

«Слепо соблюдать политику партии я не стал. Я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт», — пояснил теннисист.

Отдельно Приходько обратил внимание на возможное участие россиян в Олимпийских играх в Париже. По его словам, для большинства спортсменов это единственная Олимпиада в жизни, мечта, к которой они шли.

«Считаю, что спортсменам нужно давать шанс реализоваться. Просто я ставлю себя на их место, и не хотелось бы, чтобы меня отстранили от самого важного события в моей жизни», — добавил он.

В 2022 году Приходько провел три турнира в паре с россиянином Яном Бондаревским. На сегодняшний день теннисист занимает 121-е место в рейтинге АТР в парном разряде.