Украинский паралимпиец Цветов объяснил отказ фотографироваться со спортсменами из России

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который завоевал серебро Паралимпиады в Токио, а во время церемонии отказался фотографироваться с российскими спортсменами, прокомментировал свое решение. Он заявил, что так проявил уважение к Украине.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое… С Украиной в сердце», — написал Цветов на своей странице в Facebook.

Атлет также извинился за второе место и пообещал реабилитироваться на дистанции 200 метров. Он отметил, что сделает все возможное, чтобы «вывести Украину на пьедестал».

Это второй скандал в истории Игр в Токио. На Олимпиаде легкоатлетку Ярославу Магучих затравили за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Девушку вызывали в Министерство обороны, так как она является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, для объяснений. В результате ведомство расценило снимок как «следствие эмоций».

Ранее россиянин Дмитрий Сафронов получил золото в беге на дистанции 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Речь идет о соревнованиях в классе T35. Серебро взял украинец Игорь Цветов, а бронзу — Артем Калашян.