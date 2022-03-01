Украинский голкипер Годзюр расторг с «Уралом» контракт

Из екатеринбургского клуба «Урал» ушел украинский вратарь Ярослав Годзюр. Об этом написала «Газета.ru».

В пресс-службе «Урала» уточнили, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил голкипера за игру и отметил вклад, который Годзюр внес в результаты команды.

«Желаем Ярославу и всей его семье благополучия», — говорится в сообщении.

Всего вратарь отыграл за «Урал» 112 матчей. В 24 из них он не пропустил ни одного мяча.