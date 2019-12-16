Украинский футболист Зозуля расплакался из-за оскорблений фанатов

Футболист клуба второго испанского дивизиона «Альбасете» Роман Зозуля расплакался в раздевалке после оскорблений фанатов «Райо Вальекано». Болельщики кричали украинскому футболисту, что он «нацист».

Из-за оскорблений фанатов арбитр принял решение остановить матч, а футболисты «Альбасете» отказались играть во втором тайме после перерыва. Вице-президент клуба Виктор Варела назвал такие действия правильными.

«Решение о переносе матча принимает арбитр, но к этому пришли все стороны. Мы его поддержали, потому что так играть нельзя. Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке», — сказал Варела, его цитирует издание Carrusel Deportivo в Twitter.

Представитель футболиста Владимир Кузьменко сказал журналистам, что Зозуля является патриотом Украины, а не неонацистом. Поэтому он посчитал несправедливыми выкрики болельщиков. Украинца также поддержал президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса, который обвинил фанатов в нулевой терпимости. Он также назвал Зозулю и его клуб жертвами.

Встреча проходила 15 декабря и прервалась на счете 0:0. Зозуля хорошо знаком болельщикам «Райо Вальекано». В 2017 году он пришел в клуб, но не сыграл за команду ни одного матча из-за конфликта с фанатами. Болельщики припоминают Зозуле поддержку националистов, принимавших участие в операции в Донбассе.