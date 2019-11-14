Украинский футболист рассказал, почему переезд в Россию «ставит крест» на карьере

«Много бы украинских футболистов поехало играть в Россию, если бы их не осуждали люди? Думаю, что много… Хотя нет, неправильно сказал. Возможно, поехало бы больше», — пояснил Пластун.

Он обратил внимание на то, что каждый спортсмен имеет потребности и семью, о которой необходимо заботиться. По словам Игоря Пластуна, украинские футболисты зарабатывают не так много, как все думают.

Защитник подчеркнул, что переезд в Россию ставит крест на карьере футболиста в сборной Украины.

«Сейчас переезд в Россию — это невызов в сборную. Но помимо вызова и невызова в сборную есть в жизни много других тем, потребностей», — отметил Игорь Пластун.

По его мнению, потребности и обстоятельства заставляют украинских спортсменов переезжать в Россию для участия в РПЛ.