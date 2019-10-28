Украинский футболист обиделся на назвавшего его «бандеровцем» игрока «Вислы»
Польский футболист Доминик Фурман во время матча назвал Тараса Романчука «бандеровцем». После этого украинский футболист не пожал руку сопернику, сообщила газета «Известия».
В 2018 году на матче между «Ягеллонией» и «Вислой» произошел конфликт, в ходе которого Фурман обозвал Романчука «бандеровцем».
В воскресенье 27 октября перед матчем 13-го тура чемпионата Польши «Висла» — «Ягеллония» капитаны команд подошли к арбитрам для приветственного рукопожатия. Фурман протянул руку Тарасу Романчуку, который выступает за «Ягеллонию». Однако тот демонстративно отвернулся и не пожал руку сопернику.