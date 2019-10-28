Украинский футболист обиделся на назвавшего его «бандеровцем» игрока «Вислы»

В 2018 году на матче между «Ягеллонией» и «Вислой» произошел конфликт, в ходе которого Фурман обозвал Романчука «бандеровцем».

В воскресенье 27 октября перед матчем 13-го тура чемпионата Польши «Висла» — «Ягеллония» капитаны команд подошли к арбитрам для приветственного рукопожатия. Фурман протянул руку Тарасу Романчуку, который выступает за «Ягеллонию». Однако тот демонстративно отвернулся и не пожал руку сопернику.