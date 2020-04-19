Украинский футболист чуть не избил судью

Защитник сборной Украины и брестского футбольного клуба «Динамо» Евгений Хачериди попытался напасть на судью после матча чемпионата Белоруссии против команды «Витебск».

На 85-й минуте игры футболист заработал красную карточку за грубое нарушение правил в своей штрафной площади. 32-летний украинец реализовал пенальти, приведя «Витебск» к победе с минимальным счетом.

После окончания игры Хачериди в агрессивной форме начал «наезжать» на арбитра матча Сергея Чистова — он попытался избить его и угрожал расправой. Такое поведение стало поводом к разрыву договора брестского клуба с игроком, сообщил портал BetNews365.

Евгений Хачериди стал членом «Динамо» в октябре прошлого года. До этого защитник выступал за греческий клуб ПАОК. При этом больше всего времени футболист провел в киевском «Динамо».

Ранее по завершении ответного матча ПАОК и «Спартака» в Москве, Хачериди приспустил гетры и показал щитки в цветах украинского флага.