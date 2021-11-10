Украинский фристайлист пообещал не отказываться от фото с россиянами

Спортсмен из Украины Александр Абраменко рассказал о своем отношении к коллегам из России. По словам олимпийского чемпиона, он не станет отказываться от совместных фотографий с российскими фристайлистами, несмотря на критику соотечественников. Об этом написало издание Tribuna.

«Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей — это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек. Если в Пекине снова попаду на один пьедестал с россиянином, сделаю ли то же самое, что и в Пхенчхане? Да», — процитировала «Политика сегодня» слова фристайлиста.

Александр Абраменко становился призером чемпионата мира 2018 года. Кроме того, он единственный из украинцев получил золото на зимних Олимпийских играх в лыжной акробатике.