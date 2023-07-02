02 июля 2023, 10:20
Украинский ФК «Шахтер» остался без тренерского штаба
ФК «Шахтер» объявил об уходе главного тренера Йовичевича
Украинский футбольный клуб «Шахтер» объявил об уходе главного тренера Игора Йовичевича. Об этом проинформировал сайт украинской команды.
Вместе с хорватским специалистом «Шахтер» покидает весь его тренерский штаб.
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«Спасибо Игорю Йовичевичу и его ассистентам за качественную работу и высокий профессионализм, за красивые победы и незабываемые эмоции», — сказано в сообщении.
Йовичевич возглавлял «горняков» с июля 2022 года. За это время команда провела 40 официальных встреч, одержав 24 победы, сыграв 10 матчей вничью и потерпев шесть поражений. Под руководством тренера «Шахтер» стал чемпионом Украины. До «Шахтера» Йовичевич тренировал загребское «Динамо» и «Карпаты» из Львова.
В январе этого года «Шахтер» заключил договор с бывшим игроком петербургского «Зенита» Ярославом Ракицким. Последняя команда, за которую выступал защитник, была турецкая «Адана Демирспор». 33-летний футболист и руководство клуба досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон осенью прошлого года.
Футбол
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