Спорт 02 июля 2023, 10:20 Украинский ФК «Шахтер» остался без тренерского штаба ФК «Шахтер» объявил об уходе главного тренера Йовичевича Фото : официальный сайт ФК "Шахтер"

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Украинский футбольный клуб «Шахтер» объявил об уходе главного тренера Игора Йовичевича. Об этом проинформировал сайт украинской команды.

Вместе с хорватским специалистом «Шахтер» покидает весь его тренерский штаб.

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«Спасибо Игорю Йовичевичу и его ассистентам за качественную работу и высокий профессионализм, за красивые победы и незабываемые эмоции», — сказано в сообщении.

Йовичевич возглавлял «горняков» с июля 2022 года. За это время команда провела 40 официальных встреч, одержав 24 победы, сыграв 10 матчей вничью и потерпев шесть поражений. Под руководством тренера «Шахтер» стал чемпионом Украины. До «Шахтера» Йовичевич тренировал загребское «Динамо» и «Карпаты» из Львова.

В январе этого года «Шахтер» заключил договор с бывшим игроком петербургского «Зенита» Ярославом Ракицким. Последняя команда, за которую выступал защитник, была турецкая «Адана Демирспор». 33-летний футболист и руководство клуба досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон осенью прошлого года.