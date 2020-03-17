Украинский боксер попросил произносить его имя по-русски

«Александр — это по-русски, а Олександр — это по-украински», — объяснил боксер и добавил, что его имя — Александр, именно на русский лад.

Ранее стало известно, что новый министр экономики Украины Игорь Петрашко попал в забавную ситуацию во время внеочередного заседания Рады. Когда его кандидатуру выбрали на эту должность, он был приглашен выйти, чтобы принять присягу. После этого Петрашко по ошибке попытался сесть в кресло президента Украины Владимира Зеленского.