Украинский боксер попал в больницу после боя с россиянином

Российский боксер Артур Бетербиев отправил в нокаут украинца Александра Гвоздика. После боя проигравшему спортсмену пришлось отправиться в больницу.

Бетербиев и Гвоздик сошлись в поединке за титулы IBF и WBC в Филадельфии (США). После боя украинский спортсмен почувствовал боль в затылке и обратился за помощью к врачу.

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«Доктор посоветовал оставаться в больнице на сутки. Александр почувствовал боль в затылке, и врачи решили перестраховаться, так как на рентгене, возможно, увидели нечто небольшое. Он в порядке. В понедельник (21 октября — прим. ред) полетит в Нью-Йорк», — приводит ESPN слова промоутера Гвоздика Тедди Атласа.

Бетербиев в ночь с 18-го на 19 октября в в объединительном бою за титулы IBF и WBC нокаутировал Гвоздика в десятом раунде. Россиянин одержал 15-ю победу в 15 боях в карьере. 34-летний — уроженец Дагестана. Его тренируют Нурипаша Талибов и Абубакар Бетербиев.