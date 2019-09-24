Украинских теннисисток обвинили в непатриотичности из-за игры в России

Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году Подробнее

Несенюк затруднился дать конкретную оценку решению соотечественниц, однако указал, что турнирных и финансовых достижение выступление на проходящем в России кубке им не принесет. Он допустил, что организаторы московских соревнований могут дополнительно поощрить украинских теннисисток материально. Это не является редкостью и используется для поднятия престижа турниров.

Представитель «Динамо» убежден: на турнир «ВТБ Кубок Кремля» приезжают «лишь второстепенные игроки из стран «друзей Кремля», то есть из Казахстана, Италии, Белоруссии и Венгрии. Он отметил, что теннисистки родились в Одессе, а там «и близко не пахнет украинским патриотизмом».

По словам Несенюка, Ястремская и Свитолина своими успехами обязаны «кому угодно, но только не родной стране». В посте он напомнил, что обе одесситки уже давно живут за пределами Украины (Даяна в Будапеште, Элина в Лондоне).

«В-четвертых, компания лучших теннисистов и теннисисток планеты весь год путешествуют вместе по миру с турнира на турнир — насквозь интернациональная и живет по своим внутренним правилам. Среди них патриотизм — далеко не приоритет», — написал далее об игроках в теннис представитель футбольного клуба.

Николай Несенюк заявил, что участие украинских спортсменок в российском кубке — вина их менеджеров, которые посчитали, что теперь можно и нужно ехать в Москву.

«Я лично ни за какие деньги не поехал бы в Москву. Но я не теннисист. И туда меня как-то никто не приглашает», — заключил глава департамента по работе со СМИ киевского ФК «Динамо».