Спорт 10 июля 2023, 12:59 Украинских спортсменов разозлило участие зарубежных команд в футбольном турнире в Санкт-Петербурге УАФ осудила участие Турции, Сербии и Азербайджана в Кубке PARI Премьер в России РИА «Новости»

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Украинская ассоциация футбола официально осудила участие команд «Фенербахче» из Турции, «Црвены Звезды» из Сербии и «Нефтчи» из Азербайджана в Кубке PARI Премьер в Санкт-Петербурге. Она опубликовала протест на своем сайте.

В организации заявили, что неоднократно обращались в УЕФА, ФИФА и другие спортивные ассоциации с требованием не пускать зарубежные команды на матчи с россиянами, в том числе на территории самой России. УАФ осудила участие «Фенербахче», «Црвены Звезды» и «Нефтчи» в Кубке PARI Премьер, который стартовал в Санкт-Петербурге 1 июля и завершится 15 июля.

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Россию на соревнованиях представил петербургский клуб «Зенит». Первый матч прошел на «Газпром Арене», команда обыграла соперника из Азербайджана со счетом 3:1. Вратаря «Нефтчи» Агиля Мамедова после игры госпитализировали, сообщили «Известия». Он получил травму из-за столкновения с Владиславом Саусем.