Спорт 27 июля 2023, 17:13 Украинских спортсменов пригласят на Игры дружбы в Россию Глава Минспорта Матицын: спортсменов из Украины пригласят на Игры дружбы в России РИА «Новости»

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Украинских спортсменов позовут на первые в истории Всемирные игры дружбы, которые состоятся в Москве и Екатеринбурге в начале осени следующего года. Об этом «Матч ТВ» заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия — Африка».

Участникам состязаний обеспечат абсолютную безопасность и «равные соревновательные права участия», подчеркнул глава Минспорта.

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Сейчас формируются критерии отбора участников. Для этого оргкомитет предстоящих «Игр дружбы» вместе с министерством ведет переговоры с национальными федерациями спорта.

Состязания намечены на 15–29 сентября 2024 года, писал ранее «Царьград».

Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с «360» предположил, что Международный олимпийский комитет видит в «Играх дружбы» возможную альтернативу Олимпийским играм и опасается, что этот сценарий реализуется в будущем, что оттянет спонсоров и внимание от Олимпийского движения. МОК не нравится, что Россия устроит соревнования без согласования с ним, со своим регламентом и под собственной эгидой, считает журналист.