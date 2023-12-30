Спорт 30 декабря 2023, 12:15 Украинских спортсменов предупредили о возможных санкциях из-за бойкота ОИ-2024 Минспорт Украины: бойкот Олимпийских игр ударит по украинским спортсменам Kenjiro Matsuo/AFLO/globallookpress

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Украинских спортсменов могут подвергнуть санкциям, если они будут бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, сообщило издание Би-би-си.

По его словам, организаторы Олимпийских игр могут пойти на радикальный шаг из-за бойкота Украины, связанного с допуском россиян и белорусов к соревнованиям.

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«Не исключено, что на следующие Олимпийские игры уже нам предложат выйти в нейтральном статусе», — отметил Бедный.

Он также признал, что бойкот Олимпиады станет серьезным ударом по украинским спортсменам.

Ранее Министерство спорта Украины осудило допуск россиян до соревнований даже в нейтральном статусе. По словам Бедного, страна надеется на пересмотр решения МОК, из-за которого участие украинских спортсменов на Олимпиаде 2024 года находится под вопросом.

Он добавил, что министерство проведет по этому поводу консультации со спортивным сообществом и высшим политическим руководством Украины.