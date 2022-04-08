Украинские шахматистки отказались выступить за исключение России

Спортивная карьера двух украинских шахматисток может завершиться из-за отказа от участия в русофобской акции Львовской областной федерации шахмат. Анна и Мария Музычук отказались подписать открытое письмо с требованием исключить Россию и Белоруссию из Международной шахматной федерации (FIDE), сообщается на странице украинской организации в Facebook* (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Обращение адресовано президенту Федерации шахмат Украины Виктору Капустину. Президиум областной организации также требует добиться отставки Аркадия Дворковича с поста президента FIDE, запретить русским и белорусским тренерам, судьям и чиновникам участвовать в соревнованиях под эгидой организации, и принять другие меры против русских гроссмейстеров. Открытое письмо подписали 12 человек.

«Члены президиума, известный гроссмейстер Анна Музычук и Мария Музычук не подписали и не поддержали это письмо. В связи с этим ЛОШФ прекращает сотрудничество с шахматистами и начинает процедуру исключения их из президиума и членства в федерации», — сказано в заявлении.

Ранее FIDE дисквалифицировала на полгода гроссмейстера Сергея Карякина за поддержку специальной военной операции на Украине. В ответ шахматист заявил, что не откажется от своих слов и обжалует это решение.

*Корпорация Metа признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ. Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.