Спорт 08 января 2024, 13:29 Украинские футболисты попросили Макрона не допускать россиян до Олимпиады Kenjiro Matsuo/AFLO/globallookpress

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Молодежная сборная Украины по футболу попросила не допускать россиян до участия в Олимпийских играх этого года. Такое требование содержится в обращении к президенту Франции Эммануэлю Макрону, организаторам Игр и мэру Парижа Анн Идальго, сообщил украинский сайт ua.tribuna.com.

Письмо-обращение подписали полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет, защитник этого же клуба Александр Сирота, другие футболисты и представители тренерского штаба. Они утверждают, что ряд спортсменов из России, признанных нейтральными и получивших лицензии для участия в Олимпиаде-2024, на самом деле якобы открыто поддерживают СВО. По словам украинских футболистов, речь идет об участии спортсменов в соответствующих митингах и съемке ролика в поддержку армии России.

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Ранее российским и белорусским атлетам запретили участвовать в зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее. Она начнется 19 января.