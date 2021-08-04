Украинская теннисистка смогла доказать, что допинг попал к ней в организм после секса

Международная федерация тенниса (ITF) отменила дисквалификацию за допинг украинской теннисистки Даяны Ястремской. Спортсменка смогла доказать, что запрещенные вещества попали к ней в организм после секса.

От участия в игровом сезоне Ястремскую отстранили в ноябре прошлого года из-за того, что в ее допинг-пробах выявили местеролон — анаболик андрогенного типа. По итогам расследования правоту украинки признали и допустили к играм, сообщил Eurosport.

В опубликованном ITF решении независимого трибунала по делу Ястремской сообщается, что концентрация препарата в организме теннисистки была низкой, анализ образца волос был отрицательным. Это доказывает, что украинка не принимала местеролон. Помимо этого, спортсменка прошла процедуру проверки на полиграфе. Она заявила, что накануне взятия допинг-проб ночевала у своего парня и они дважды занималась сексом — вечером и утром, прямо перед анализом мочи. Правдивость ее показаний оценили в 99%.

В ходе расследования показания давали и бывший парень Ястремской, и ее родители. По словам молодого человека, он действительно был вместе с теннисисткой 23–24 ноября 2020 года.

При этом в соцсетях он заявлял другое, утверждая, что отец спортсменки якобы предлагал ему деньги за признание в употреблении местеролона.