Спорт 02 сентября 2022, 09:49 Поделиться Telegram

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Viber Украинская теннисистка отказалась пожать руку белорусской спортсменке после матча US Open Украинская теннисистка Костюк отказалась пожать руку белоруске Азаренко после игры US Open РИА «Новости»

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Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от традиционного спортивного рукопожатия со своей соперницей — Викторией Азаренко из Белоруссии. Этот момент показали во время трансляции матча Открытого чемпионата США на Eurosport.

Вместо традиционного рукопожатия теннисистки обменялись лишь касаниями ракеток.

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Два сета теннисистки сыграли за 1 час 29 минут. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу белоруски. Таким образом Азаренко вышла в третий круг US Open.

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Позднее Марта Костюк объяснила свое решение не подавать руку Виктории Азаренко тем, что белорусские спортсмены «публично не осудили действия своих правительств».

«Это мое решение, потому что никто из них публично не осудил действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать. С некоторыми из них у меня были отношения, но они даже не подошли ко мне», — заявила украинская теннисистка в комментарии Tennis.com.

Она подчеркнула, что не имеет личной ненависти к Азаренко, но, по мнению украинки, белорусская спортсменка «могла бы сделать больше, по крайней мере в наших личных отношениях и вокруг игроков».

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