Спорт 17 декабря 2023, 15:51 Украинская теннисистка отказалась от матча с 16-летней россиянкой Украинская теннисистка Костюк отказалась от игры с россиянкой Андреевой Rob Prange/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от встречи с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж. Об этом сообщил французский журнал Le Dauphine Libere.

Костюк должна была заменить хорватку Донну Векич, получившую травму. Представляющая Украину 22-летняя спортсменка отказалась от игры из-за «геополитической ситуации».

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«В чрезвычайной ситуации организаторы мобилизовали свою сеть игроков, чтобы найти решение, но безуспешно, поскольку сроки были чрезвычайно сжаты», — указали в издании.

В итоге противником 16-летней Андреевой на турнире стал француз Янис Газуани-Дюран.

Ранее теннисистка с Украины Леся Цуренко заявила, что женская теннисная ассоциация (WTA) не до конца прояснила нейтральный статус для российских спортсменов. По ее словам, украинское теннисное сообщество уже почти два года противостоит организации, которая перестала спрашивать игроков о событиях на Украине.