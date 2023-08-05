Спорт 05 августа 2023, 13:03 Украинская саблистка Харлан заранее готовилась к скандалу на чемпионате мира Саблистка Харлан описала состояние после скандала на ЧМ словами «обнять и плакать» РИА «Новости»

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Отказавшаяся пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой украинская саблистка Ольга Харлан заранее предупредила организаторов чемпионата мира Международную федерацию фехтования (FIE) о своей выходке. В качестве альтернативного прощания с соперницей она предложила удариться саблями. Но российской спортсменке об этом никто не сказал, что привело к скандалу и дисквалификации. Об этом Харлан рассказала в интервью украинскому изданию «Суспільне Спорт» («Общественный спорт»).

По ее словам, когда она узнала, что на соревнованиях окажутся российские спортсмены, хоть и в нейтральном статусе, то ее охватили неприятные эмоции из-за обязательного пожатия рук после каждого поединка.

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«Мне помогли найти информацию о том, что „ковидные протоколы“ остались неизменными. Поэтому у меня был такой козырь: просто стукнуться саблями и все. За день до старта общалась с президентом Международной федерации фехтования и говорила: „Давайте вы не будете меня дисквалифицировать, потому что есть ковидные правила“. Он сказал как-то так: „Окей“. Поэтому я выходила на этот бой с пониманием, что я точно не пожму руку, но не знала, что будет после этого», — рассказала Харлан.

Она подчеркнула, что для самой важной задачей для нее было не получить «черную карточку», чтобы выйти в командных соревнованиях. Но после поединка со Смирновой начался скандал, потому что россиянка не поняла поведения соперницы и ее отказа от пожатия руки. В результате судья дисквалифицировал украинку.

«Я просто понимаю, что FIE управляет всем и может манипулировать всеми», — заявила Харлан.

«Это просто обнять и плакать. Но все с пониманием к этому подошли, и мои тренеры всегда говорили, что не сомневаются в своем выборе», — добавила спортсменка.

Харлан добавила, что после возвращения на Украину она на выходила в социальные сети, чтобы прийти в себя и собрать силы для дальнейшей поддержки команды.

Поединок между Ольгой Харлан и Анной Смирновой прошел на чемпионате мира в Милане. Одержавшая победу со счетом 15:7 украинка демонстративно не стала пожимать руку россиянке, выставив вперед свою саблю. Протест российской спортсменки на поведение соперницы судьи отклонили. После представитель FIE сначала объявил о дисквалификации Харлан, однако в дальнейшем по итогам консультаций с МОК восстановил спортсменку.