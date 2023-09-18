Спорт 18 сентября 2023, 09:41 Украинская саблистка Харлан рассказала о своих эмоциях из-за скандальной дисквалификации Украинская саблистка Харлан решила продолжить карьеру после дисквалификации РИА «Новости»

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Украинская саблистка Ольги Харлан решила продолжить карьеру, несмотря на скандал из-за ее дисквалификации. Об этом спортсменка заявила в интервью The Guardian.

Украинку дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтованию в Милане из-за того, что она не пожала руку россиянке Анне Смирновой. Без этого жеста поединок считался незавершенным. После скандала Харлан допустили к командному турниру саблисток. В виде исключения ей также предоставили лицензию на участие в Играх-2024.

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Харлан отметила, что сначала думала о завершении своей карьеры.

«Я приняла это, поверила, что все кончено. Именно тогда я почувствовала себя хуже всего в своей жизни», — указала она.

По словам украинки, ее захлестнули эмоции, когда рефери показал ей черную карточку. В тот момент ей показалось, что все ее надежды и планы на будущее рухнули.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал скандал с украинской саблисткой. Он напомнил, что в Средневековой Европе за нарушение правил спортивных состязаний рубили голову.