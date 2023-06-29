Спорт 29 июня 2023, 03:28 Украинская легкоатлетка пообещала сделать все, чтобы российские спортсмены не попали на ОИ-2024 Легкоатлетка Могучих: сделаю все, чтобы не допустить российских спортсменов на ОИ-2024 РИА «Новости»

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Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих, занявшая третье место на Олимпиаде в Токио, настаивает на недопуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Прыгунью в высоту процитировало агентство AP.

«До Олимпиады остался год. Мы сделаем все возможное, чтобы россиян и белорусов не пустили на парижскую Олимпиаду», — заявила Могучих.

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Легкоатлетка признала, что в Международном олимпийском комитете есть много российских спортсменов, которые могут повлиять на решение комиссии. Могучих недоумевает, почему мнение МОК изменилось за прошедший год. Россиян разрешили допускать до Олимпийских игр в нейтральном статусе.

Президент МОК Томас Бах на прошлой неделе раскритиковал правительство Украины, которое препятствует спортсменам участвовать в соревнованиях вместе россиянами и белорусами. Он с недоумением отметил непоследовательность и нелогичность запретов.

В России заявили, что каждый спортсмен будет самостоятельно принимать решение, будет ли он участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом.