Украинская атлетка после победы на ЧМ выкрикнула националистический лозунг | 360°

Спорт 29 августа 2023, 10:23 Украинская атлетка после победы на ЧМ выкрикнула националистический лозунг Магучих выкрикнула украинский националистический лозунг после победы на ЧМ РИА «Новости»

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу на чемпионате мира. Там же она успела выкрикнуть националистический лозунг. Этот эпизод попал в официальную трансляцию соревнований, сообщило РИА «Новости».

В воскресенье, 27 августа, Магучих заняла первое место в прыжках в высоту на чемпионате мира в Будапеште. Ее результат составил 2,01 метра. По окончании соревнований украинская спортсменка подошла к трибунам праздновать победу.

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Среди зрителей находилась ее тренер Татьяна Степанова. Женщина выкрикнула националистический лозунг, прославяющий Украину.

Ранее из-за этого же лозунга разгорелся скандал перед чемпионатом Европы по футболу летом 2021 года. На футболках украинских спортсменов разместили очертания Крыма с аналогичным лозунгом. Позже UЕFА потребовал от футбольной сборной Украины убрать с формы политические надписи.