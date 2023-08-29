Украинская атлетка после победы на ЧМ выкрикнула националистический лозунг | 360°

29 августа 2023, 10:23
Украинская атлетка после победы на ЧМ выкрикнула националистический лозунг
Магучих выкрикнула украинский националистический лозунг после победы на ЧМ
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу на чемпионате мира. Там же она успела выкрикнуть националистический лозунг. Этот эпизод попал в официальную трансляцию соревнований, сообщило РИА «Новости».
В воскресенье, 27 августа, Магучих заняла первое место в прыжках в высоту на чемпионате мира в Будапеште. Ее результат составил 2,01 метра. По окончании соревнований украинская спортсменка подошла к трибунам праздновать победу.
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Среди зрителей находилась ее тренер Татьяна Степанова. Женщина выкрикнула националистический лозунг, прославяющий Украину.
Ранее из-за этого же лозунга разгорелся скандал перед чемпионатом Европы по футболу летом 2021 года. На футболках украинских спортсменов разместили очертания Крыма с аналогичным лозунгом. Позже UЕFА потребовал от футбольной сборной Украины убрать с формы политические надписи.
Спортсмены
Украина
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