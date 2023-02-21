Спорт 21 февраля 2023, 23:20 Украинская ассоциация футбола заподозрила российскую команду в договорных матчах УАФ подозревает воронежский ФК «Факел» в участии в договорных играх на зимних сборах freepik

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Воронежский клуб «Факел» заподозрили в участии в договорных матчах на зимних сборах. С обвинениями выступила Украинская ассоциация футбола (УАФ). Информацию разместили на сайте организации.

По словам представителей УАФ, их мониторинг показал, что в Турции и Кипре в этом году могло быть проведено несколько договорных матчей с участием нескольких команд, в том числе и российского «Факела».

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В этом клубе играет дисквалифицированный на Украине за договорные матчи украинский футболист, заявила председатель комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка. Она отметила, что этот игрок совершает «манипулирование результатами», выступая за российскую команду.

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«Его „Факел“ является участником значительного количества подозрительных матчей. Можем констатировать, что футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию», — заявила Баранка.

За «Факел» с сентября 2022 года выступает защитник Игорь Калини. Ранее он играл в луганской «Заре», в 2014 году получил российский паспорт. Выступал за «Краснодар», казанский «Рубин», московское «Динамо» и «Ростов». На Украине в 2015 году его заподозрили в участии в договорных матчах.