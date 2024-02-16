Спорт 16 февраля 2024, 09:08 Украинка расплакалась после поражения от россиянки Дадашевой на ЧЕ по борьбе Россиянка Дадашева победила украинку Ливач на ЧЕ по борьбе

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Россиянка Милана Дадашева оказалась сильнее украинской соперницы Оксаны Ливач в поединке за бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте. Схватка завершилась со счетом 17:15 в пользу российской спортсменки, написало РИА «Новости».

Ливач расплакалась из-за поражения и отказалась пожать руку победительнице. Еще одна бронза досталась болгарской спортсменке Миглене Селишке. Серебряную медаль завоевала турчанка Эвин Демирхан, а золото — азербайджанка Мария Стадник. Российские борцы принимают участие в чемпионате Европы в нейтральном статусе.

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Представители Украины на международных соревнованиях часто отказываются пожать руку соперникам из России. Ранее украинская теннисистка Дарина Ястремская после победы над живущей во Франции россиянкой Варварой Грачевой не пожала ей руку. Так же поступили игроки клуба по мини-футболу «Хит» в матче против «Спортинга», за который выступал российский нападающий Антон Соколов.