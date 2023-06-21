Спорт 21 июня 2023, 02:15 Украинка Костюк снова не пожала руку россиянке Потаповой после ее победы в Бирмингеме Википедия

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Украинская теннисистка Марта Костюк и ее российская коллега Анастасия Потапова вновь не пожали друг другу руки после первого круга теннисного турнира в британском Бирмингеме. Победу одержала россиянка со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.

Призовой фонд турнира составил более 250 тысяч долларов. Украинка после окончания матча пошла собирать вещи, а россиянка в этот момент подошла пожать руку судье.

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Костюк и Потапова встречаются в нынешнем сезоне уже второй раз. В первый раз — после матча второго круга турнира категории WTA 1000 в Майами — они тоже не пожали друг другу руки. Победу тогда также одержала Потапова.

Ранее зрители на Открытом чемпионате Франции по теннису освистали украинку Марту Костюк за отказ от рукопожатия с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко после матча первого круга. Сама же спортсменка оскорбилась от такой реакции на свой поступок, сказав, что она ее не ожидала.