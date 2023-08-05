Спорт 05 августа 2023, 20:37 Украине напомнили о невмешательстве политики в спорт после призыва отстранить саблистку Смирнову Министр Матицын назвал грубым нарушением призыв Украины отстранить саблистку Смирнову Пресс-служба Федерации фехтования России

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Призыв украинских депутатов пожизненно отстранить российскую саблистку Анну Смирнову после скандала на чемпионате мира с Ольгой Харлан нарушает принципы мирового спорта, который не зависит от политики. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр спорта Олег Матыцин.

Он подчеркнул, что все спортсмены во время международных соревнований находятся в равных условиях и не должны становиться инструментом для политической конфронтации.

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«Анна Смирнова совершила честный поступок в духе истинных спортивных ценностей, продемонстрировала уважение к правилам и к сопернице, оставшись после завершения поединка в ожидании рукопожатия. Можно только гордиться поведением нашей фехтовальщицы», — заявил Матыцин.

Комитет по вопросам спорта и молодежи украинского парламента принял проект обращения в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию фехтования (FIE) с призывом пожизненно отстранить российскую саблистку Анну Смирнову. Авторы сообщений назвали провокацией протянутую руку спортсменки к сопернице Ольге Харлан.

Поединок между Харлан и Смирновой на чемпионате мира в Милане закончился победой украинки. Когда российская спортсменка по сложившейся традиции протянула сопернице руку для прощания, та выставила саблю, не подпустив к себе Смирнову.

После Харлан объяснила, что изначально предупредила судей, что воспользуется правилами, введенными во время пандемии, когда спортсмены не жали руку, а только ударялись саблями. Но в таком поведении украинской саблистки увидели нарушение. Судьи FIE объявили о ее дисквалификации. Но после решение пересмотрели, и, проконсультировавшись с МОК, Харлан вернулась на помост в групповом этапе соревнований.