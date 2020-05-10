Украина запретила показывать бои с Алексеем Олейником

На Украине не показали поединок российского бойца Алексея Олейника против бразильца Фабрисио Вердума на турнире UFC 249. Им запретило правительство.

«Правительство Украины запретило транслировать бои с участием Алексея Олейника», — сказали сайту Sport24 в пресс-службе Setanta Sports.

Телекомпания Setanta Sports показала все бои турнира UFC в Джексонвилле, за исключением поединка с Олейником. Россиянин одержал победу над Вердумом по решению судей.

Во время боя Setanta Sports сказала, что у них есть ограничения на трансляцию. Теперь официально стало известно о запрете со стороны правительства Украины.

Комментируя запрет, Олейник сказал, что власти делают хуже только украинцам, лишая их возможности посмотреть, как их соотечественник побеждает в промоушене.

Алексей Олейник родился в Харькове, но в 2014 году получил российский паспорт, после чего появился на взвешивании в футболке с Владимиром Путиным. С 2015 года ему запрещен въезд на Украину, как человеку, который создает угрозу национальной безопасности.