    10 мая 2020, 18:38

    Украина запретила показывать бои с Алексеем Олейником

    Юлия Булыгина

    На Украине не показали поединок российского бойца Алексея Олейника против бразильца Фабрисио Вердума на турнире UFC 249. Им запретило правительство.
    Украина запретила показывать бои с Алексеем Олейником

    «Правительство Украины запретило транслировать бои с участием Алексея Олейника», — сказали сайту Sport24 в пресс-службе Setanta Sports.

    Телекомпания Setanta Sports показала все бои турнира UFC в Джексонвилле, за исключением поединка с Олейником. Россиянин одержал победу над Вердумом по решению судей.

    Во время боя Setanta Sports сказала, что у них есть ограничения на трансляцию. Теперь официально стало известно о запрете со стороны правительства Украины.

    Комментируя запрет, Олейник сказал, что власти делают хуже только украинцам, лишая их возможности посмотреть, как их соотечественник побеждает в промоушене.

    Алексей Олейник родился в Харькове, но в 2014 году получил российский паспорт, после чего появился на взвешивании в футболке с Владимиром Путиным. С 2015 года ему запрещен въезд на Украину, как человеку, который создает угрозу национальной безопасности.