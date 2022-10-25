Украина захотела добиться исключения России из FIFA и UEFA | 360°

Спорт 25 октября 2022, 09:47 Украина захотела добиться исключения России из FIFA и UEFA Украинская ассоциация футбола решила добиться исключения РФ из FIFA и UEFA flickr

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила FIFA и UEFA применить санкции к Российскому футбольному союзу из-за планов интегрировать клубы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские чемпионаты. Об обращении сообщил глава УАФ Андрей Павленко в соцсетях.

Он добавил, что УАФ также намерена потребовать исключить Россию из UEFA и FIFA за грубое нарушение уставов этих спортивных организаций.

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В середине сентября Украина попросила не допустить российскую сборную по футболу к отбору на Евро-2024.

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Этой весной FIFA и UEFA на неопределенный срок отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований. Спортивный арбитражный суд посчитал это решение законным.

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что Россия занимается восстановлением спортивных объектов в Мариуполе и Донецке. Он отметил, что уже есть договоренность с РФС об интеграции новых территорий в регулярные чемпионаты по футболу.