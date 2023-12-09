Спорт 09 декабря 2023, 07:50 Украина собралась следить за «нейтральностью» россиян на Олимпиаде в Париже Глава НОК Украины: проследим за соблюдением россиянами «нейтральности» на Играх Олимпийские кольца в Париже / РИА «Новости»

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Руководитель национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что российских и белорусских спортсменов допустили к Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом и при соблюдении ряда условий. По его словам, Украина будет следить за выполнением условий «нейтральности». Об этом написало РИА «Новости».

Глава НОК подчеркнул, что Украина и страны-партнеры боролись, чтобы решение о допуске россиян и белорусов к Играм не приняли. Однако в МОК не услышали голос Украины, отметил Гутцайт. По его словам, украинская сторона намерена следить за действиями атлетов и при нарушениях уведомлять об этом МОК.

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Весной МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным стартам в нейтральном статусе, если они публично не поддерживали спецоперацию ВС России на Украине, а также не связаны с военными структурами. При этом осенью МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) после включения в состав олимпийских советов новых российских регионов. ОКР подал в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение МОК.

Ранее в Минспорта Украины осудили допуск россиян к Олимпиаде в Париже. В ведомстве не исключили бойкот соревнований.