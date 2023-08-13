Спорт 13 августа 2023, 12:13 Украина призвала исключить Россию из спортивных федераций Федерация биатлона Украины потребовала исключить из международных союзов Россию Unsplash

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Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько призвал исключить из международных союзов спортивные федерации России и Белоруссии. Его слова опубликованы на официальном сайте биатлона Украины.

«Нужно не просто запрещать участие российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, но и исключать их спортивные федерации из международных союзов!» — заявил он.

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По словам Крулько, действовать нужно как на конгрессе в Зальцбурге. Он отметил, что там не просто не допустили спортсменов к соревнованиям, но и приостановили членство стран. Международная федерация биатлона единственная приняла такое решение, подчеркнул он.

«Надо добиваться, чтобы они даже не могли приезжать на международные конференции», — высказался Крулько.

Украина всячески пытается не допустить российских атлетов к любым соревнованиям. Ранее разразился скандал на соревнованиях по фехтованию. Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан за отказ пожимать руку Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира.

По регламенту поединок считается незавершенным до рукопожатия спортсменок. Однако Верховная рада потребовала наказать российскую саблистку, та якобы специально спровоцировала коллегу. Впрочем Харлан вернули к соревнованиям, а Международная федерация фехтования решила отменить рукопожатия.