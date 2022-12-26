Спорт 26 декабря 2022, 07:20 Украина потребовала от ISU лишить российскую спортсменку номинации «Самый ценный фигурист года» Украинская федерация фигурного катания потребовал от ISU лишить Анну Щербакову номинации

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Международный союз конькобежцев (ISU) номинировал Анну Щербакову на награду «Самый ценный фигурист года». Украинская федерация фигурного катания отправила руководству союза письма, в которых выступила против поощрения российской спортсменки. Обращение опубликовали на сайте федерации.

«УФФК возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза коньков Skating Awards», — объявили представители федерации.

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Комиссия атлетов УФФК под руководством фигуристки Анны Хниченковой обратилась к главе Комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду, а президенту ISU Ким Чже Йолю написал глава украинской федерации Михаил Макаров. Они от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов УФФК назвали номинирование российской спортсменки «позорным фактом» и потребовали, чтобы ее исключили из списка.

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Церемония вручения премии ISU Skating Awards пройдет 5 февраля. Анна Щербакова стала единственной российской спортсменкой, претендующей на награду. «Чемпионат» рассказал, что из-за травмы колена 18-летняя фигуристка пропустила первую половину сезона 2022/2023, но стала ведущей шоу «Ледниковый период».