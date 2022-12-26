26 декабря 2022, 07:20
Украина потребовала от ISU лишить российскую спортсменку номинации «Самый ценный фигурист года»
Украинская федерация фигурного катания потребовал от ISU лишить Анну Щербакову номинации
Международный союз конькобежцев (ISU) номинировал Анну Щербакову на награду «Самый ценный фигурист года». Украинская федерация фигурного катания отправила руководству союза письма, в которых выступила против поощрения российской спортсменки. Обращение опубликовали на сайте федерации.
«УФФК возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза коньков Skating Awards», — объявили представители федерации.
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Комиссия атлетов УФФК под руководством фигуристки Анны Хниченковой обратилась к главе Комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду, а президенту ISU Ким Чже Йолю написал глава украинской федерации Михаил Макаров. Они от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов УФФК назвали номинирование российской спортсменки «позорным фактом» и потребовали, чтобы ее исключили из списка.
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Церемония вручения премии ISU Skating Awards пройдет 5 февраля. Анна Щербакова стала единственной российской спортсменкой, претендующей на награду. «Чемпионат» рассказал, что из-за травмы колена 18-летняя фигуристка пропустила первую половину сезона 2022/2023, но стала ведущей шоу «Ледниковый период».
Спортсмены
Фигурное катание
Украина
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