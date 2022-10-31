Украина потребовала от ФИФА отстранить Иран от участия в чемпионате мира по футболу | 360°

Спорт 31 октября 2022, 18:34 Украина потребовала от ФИФА отстранить Иран от участия в чемпионате мира по футболу Украинская федерация футбола потребовала от ФИФА исключить Иран из чемпионата мира

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Украина обратилась к ФИФА с просьбой исключить Иран из чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает Sky Sport.

В футбольной федерации Украины заявили, что Иран поставляет оружие в Россию, а также нарушает некоторые статьи устава ФИФА, которые обязывают выступать против дискриминации.

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В сообщении представители украинской стороны написали, что в Иране систематически нарушаются права человека, а также напомнили о резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении этой страны.

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«Принимая во внимание информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране <…> и предполагаемой причастности Ирана к военной агрессии Российской Федерации против Украины, обращаемся в ФИФА с просьбой рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из чемпионата мира по футболу 2022 года».

Соревнования стартуют 20 ноября в Катаре. Иранская сборная по итогам жеребьёвки сыграет в группе с Англией, США и Уэльсом.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал сообщения об использовании Россией иранских беспилотников во время спецоперации на Украине фейками.