Украина потребовала от ФИФА отстранить Иран от участия в чемпионате мира по футболу | 360°

31 октября 2022, 18:34
Украина потребовала от ФИФА отстранить Иран от участия в чемпионате мира по футболу
Украинская федерация футбола потребовала от ФИФА исключить Иран из чемпионата мира
Украина обратилась к ФИФА с просьбой исключить Иран из чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает Sky Sport.
В футбольной федерации Украины заявили, что Иран поставляет оружие в Россию, а также нарушает некоторые статьи устава ФИФА, которые обязывают выступать против дискриминации.
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В сообщении представители украинской стороны написали, что в Иране систематически нарушаются права человека, а также напомнили о резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении этой страны.
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«Принимая во внимание информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране <…> и предполагаемой причастности Ирана к военной агрессии Российской Федерации против Украины, обращаемся в ФИФА с просьбой рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из чемпионата мира по футболу 2022 года».
Соревнования стартуют 20 ноября в Катаре. Иранская сборная по итогам жеребьёвки сыграет в группе с Англией, США и Уэльсом.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал сообщения об использовании Россией иранских беспилотников во время спецоперации на Украине фейками.
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