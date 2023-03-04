Спорт 04 марта 2023, 07:54 Украина потребовала объяснений от поставщика футбольной формы из-за «Зенита» Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы «Зенита» РИА «Новости»

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Поставщик спортивной экипировки компания Joma должна объяснить ситуацию в связи с появившимся в Сети роликом, на котором у игровой формы петербургского «Зенита» виднеется логотип компании. Об этом на своем официальном сайте заявила Украинская федерация футбола.

Компания также является главным техническим спонсором сборной Украины по футболу.

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«Стало известно, что логотип сотрудничающего со сборной Украины бренда появился на экипировке российского клуба „Зенит“. УАФ связалась с главным офисом Joma и попросила дать объяснения на этот счет», — сообщили в федерации.

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«Зенит» сыграет свой первый матч в форме от нового поставщика в субботу, 4 марта, против «Пари НН», начало — в 16:30 по московскому времени.

После 17 туров чемпионата России петербургский коллектив расположился на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка.