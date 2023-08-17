Спорт 17 августа 2023, 14:31 Украина понадеялась на отказ России от Олимпиады в качестве «жеста доброй воли» Глава НОК Украины Гутцайт: Россия может пропустить ОИ в Париже РИА «Новости»

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Российские спортсмены могут сделать «жест доброй воли», пропустив предстоящие Олимпийские игры в Париже. К такому выводу пришел министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт. Его слова привел телеканал France24.

Гутцайт подчеркнул, что решение о допуске россиян до ОИ осталось за Международным олимпийским комитетом и спортивными федерациями.

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«Я не исключаю, что россияне сделают „жест доброй воли“ и скажут, что пропустят Олимпиаду», — предположил украинский министр.

Ранее Вадим Гутцайт сообщал, что НОК Украины допустил участие страны в Олимпиаде 2024 года при допуске россиян.

Позже премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что сразу 35 стран откажутся от участия в Играх, если в них примут участие спортсмены из России и Белоруссии. Он указал, что киевский режим ожидает «правильного решения МОК».