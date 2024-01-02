Спорт 02 января 2024, 23:39 Украина отказалась от денег МОК после допуска россиян к Олимпиаде

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Украина отказалась от денег Международного олимпийского комитета (МОК) после того, как организация допустила до Олимпиады спортсменов из России и Белоруссии. Об этом заявил глава Национального комитета Украины Вадим Гутцайт, сообщили «Известия».

«Когда они (российские и белорусские спортсмены — прим. ред.) были допущены к международным соревнованиям, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК. Это будет как-то дико», — заявил чиновник.

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По его словам, брать деньги от МОК в этом случае «вопрос торгов». В итоге его поддержали, поэтому финансировать подготовку украинских спортсменов будут власти Украины.

Глава МОК Томас Бах заявил, что допуск россиян и белорусов до участия в Олимпиаде — 2024 не означает поддержку России в украинском конфликте. Невыполнение украинских требований никак с этим не связано, привело слова руководителя организации радио Sputnik.

При этом украинские власти не исключили санкций против спортсменов своей страны, если они начнут бойкотировать грядущие международные состязания. Украина допустила такой радикальный шаг со стороны организаторов Олимпиады.