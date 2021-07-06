Украина отказалась ехать на ЧМ по пляжному футболу в Россию. Команде нашли замену

Сборная Украины отказалась участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу, который состоится в России. Вместо нее на турнире выступят спортсмены из Швейцарии.

Ассоциация футбола Украины официально уведомила FIFA об отказе от участия в чемпионате, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Украинская сборная заняла второе место на европейском отборочном турнире и получила путевку на соревнования. Теперь ее место займет Швейцария, оказавшаяся по итогам отбора на пятой позиции.

Чемпионат мира FIFA по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Жеребьевка турнира, уточнило РИА «Новости», намечена на 8 июля. Ее проведут в Цюрихе. Украинской сборной ехать на соревнования запретили.