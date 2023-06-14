Спорт 14 июня 2023, 08:38 Украина не получила обещанных миллиардов от продажи клуба «Челси» Романа Абрамовича The Daily Telegraph: из-за позиции ЕС Украина не получила денег с продажи клуба «Челси» РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Челси» продали, чтобы передать деньги на помощь Украине. Однако спустя год киевский режим так и не получил миллиарды долларов. Евросоюз с Великобританией не согласовали, на что именно их потратить, сообщили источники газеты The Daily Telegraph.

«Мы хотим, чтобы Украина получила эти деньги как можно скорее, учитывая недавнее разрушение плотины Каховской ГЭС. Но мы должны гарантировать соблюдение нашего санкционного режима», — заявил представитель британского правительства.

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Полученные от продажи клуба деньги оставили в банке, счет заморозили — создание фонда гуманитарной помощи Украине поручили независимым экспертам. По информации собеседников газеты, Великобритания захотела потратить их на помощь украинским беженцам, а Евросоюз — передать киевскому режиму для использования на местах.

Команда принадлежала бизнесмену Роману Абрамовичу, который после начала спецоперации на Украине попал в санкционный список. Его активы заморозили, а в мае 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу «Челси» консорциуму бизнесмена Тодда Боэли за 5,36 миллиарда долларов, из которых 3,15 миллиарда за сам клуб, остальное решили вложить в его развитие.

Деньги собирались отправить на Украину. Журналист Анастасия Кашеварова предупредила, что их передача подпадет под статью о финансировании терроризма.