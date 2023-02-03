Спорт 03 февраля 2023, 17:31 Украина назвала условие возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям НОК Украины призвал не допускать спортсменов России к соревнованиям до окончания СВО РИА «Новости»

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Международные соревнования должны остаться закрытыми для российских и белорусских спортсменов до окончания специальной военной операции. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр молодежи и спорта Украины, а также президент Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт.

Он подчеркнул, что сегодня компромисс по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям невозможен.

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Министр призвал руководителей спортивных федераций страны обратиться к своим иностранным коллегам, чтобы те поддержали мнение Украины.

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«Необходимо, чтобы ведущие спортсмены мира выступили с заявлениями, что они не хотят видеть российских и белорусских спортсменов», — подчеркнул Гутцайт.

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с предложением допустить российских и белорусских спортсменов к летним чемпионатам в странах Азии в нейтральном статусе. Организация объявила, что намерена провести консультации с международными федерациями для решения этого вопроса.

Предложение МОК поддержали в администрации президента США. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что нейтральный статус атлетов должен стать главным условием допуска российских и белорусских атлетов.