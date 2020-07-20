««Зенит» укомплектован лучше, играет лучше. «Спартак» уступал в мастерстве. До игры знали, что «Зенит» сильнее, но «Спартак выглядел равным соперником. Судьям просто не надо ничего делать», — заметил Ловчев.

По его мнению, в матче «Спартака» с «сине-бело-голубыми» все было справедливо. Он добавил, что не пропустить второй мяч столичной команде помешала молодость отдельных футболистов.

Ранее советник президента «Зенита» Андрей Аршавин признался, что хотел бы стать президентом петербургского клуба.

«Я люблю футбол, а управлять главной командой в Петербурге (а сейчас уже и в стране) — это круто и это интересно», —обратил внимание спортсмен.

Он подчеркнул, что хотел бы получить приглашение на должность президента петербургской команды благодаря своим успехам. По словам Аршавина, у него такое же отношение к посту спортивного директора «сине-бело-голубых».