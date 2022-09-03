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Звезда мирового тенниса Серена Уильямс завершила карьеру

Американская теннисистка Серена Уильямс завершила карьеру

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Американская теннисистка Серена Уильямс завершила карьеру. Последним для звезды стал матч третьего круга US Open, в котором она проиграла Айле Томлянович из Австралии.

Карьера Уильямс длилась 27 лет. На ее счету победы в 39 турнирах Большого шлема, четыре олимпийских золота.

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Кроме того, она стала единственной в истории обладательницей карьерного Золотого шлема, когда за один сезон победила во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх в одиночном и парном разрядах.

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Ее рекорд по числу недель, проведенных подряд в ранге первой ракетки мира —186. Уильямс заработала на корте 95 миллионов долларов, спонсорские контракты принесли ей еще более 115 миллионов долларов. Таким образом, она стала самой богатой спортсменкой в истории.

Журнал Time поместил ее фото на обложку сентябрьского номера.

Теннис

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