Спорт 03 сентября 2022, 08:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Звезда мирового тенниса Серена Уильямс завершила карьеру Американская теннисистка Серена Уильямс завершила карьеру Официальный твиттер US Open

Читать 360tv в

Американская теннисистка Серена Уильямс завершила карьеру. Последним для звезды стал матч третьего круга US Open, в котором она проиграла Айле Томлянович из Австралии.

Карьера Уильямс длилась 27 лет. На ее счету победы в 39 турнирах Большого шлема, четыре олимпийских золота.

Реклама

Кроме того, она стала единственной в истории обладательницей карьерного Золотого шлема, когда за один сезон победила во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх в одиночном и парном разрядах.

Реклама

Ее рекорд по числу недель, проведенных подряд в ранге первой ракетки мира —186. Уильямс заработала на корте 95 миллионов долларов, спонсорские контракты принесли ей еще более 115 миллионов долларов. Таким образом, она стала самой богатой спортсменкой в истории.

Журнал Time поместил ее фото на обложку сентябрьского номера.

0 0 0 0 0 0