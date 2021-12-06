«Уход старых лидеров». Экс-президент «Локо» Геркус объяснил, почему команду «лихорадит»

Бывший президент столичного «Локомотива» Илья Геркус обсудил со «Спорт-Экспрессом» поражение московского клуба от «Урала» со счетом 1:0 в рамках 17-го тура чемпионата России.

«„Локомотив“ сильно лихорадит. Причина этого — уход старых лидеров», — цитирует Геркуса «Газета.ru».

По его словам, приход большого числа футболистов в клуб требует большой внутренней работы, чтобы демонстрировать осмысленную игру и показывать результат на постоянной основе. Он заметил, что на фоне большего количества матчей этого не получается сделать.

«Подождем двух последних игр в этом календарном году, и тогда можно будет подвести какие-то итоги», — добавил собеседник издания.