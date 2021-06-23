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    23 июня 2021, 14:32

    Уход Олича с поста тренера объяснили в ЦСКА

    Андрей Иванов

    Руководство футбольного клуба ЦСКА и Ивица Олич разошлись во взглядах по поводу тренерства. Поэтому хорват покинул пост наставника команды. Об этом сайту Championat.com рассказал президент столичного клуба Евгений Гинер.

    Уход Олича с поста тренера объяснили в ЦСКА

    «Так сложилось по времени, потому что Ивица приехал, если не ошибаюсь, только 15 июня вечером. Мы обсудили какие-то вопросы, посмотрели и поняли, что в чем-то мы, так скажем, расходимся. Поэтому решили все-таки поменять тренера. Разошлись во взглядах по поводу тренерства команды? Мое субъективное мнение — да», — объяснил ситуацию Гинер.

    После ухода Олича место главного тренера ЦСКА занял Алексей Березуцкий. Гинер объяснил, что его кандидатуру рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Олича. «Не сложилось. Поэтому Алексей сегодня тренер команды», — добавил президент ЦСКА.

    Ивица Олич возглавил московский клуб 2 апреля. Он сменил на посту главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко.