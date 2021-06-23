Уход Олича с поста тренера объяснили в ЦСКА

Руководство футбольного клуба ЦСКА и Ивица Олич разошлись во взглядах по поводу тренерства. Поэтому хорват покинул пост наставника команды. Об этом сайту Championat.com рассказал президент столичного клуба Евгений Гинер.

«Так сложилось по времени, потому что Ивица приехал, если не ошибаюсь, только 15 июня вечером. Мы обсудили какие-то вопросы, посмотрели и поняли, что в чем-то мы, так скажем, расходимся. Поэтому решили все-таки поменять тренера. Разошлись во взглядах по поводу тренерства команды? Мое субъективное мнение — да», — объяснил ситуацию Гинер.

После ухода Олича место главного тренера ЦСКА занял Алексей Березуцкий. Гинер объяснил, что его кандидатуру рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Олича. «Не сложилось. Поэтому Алексей сегодня тренер команды», — добавил президент ЦСКА.

Ивица Олич возглавил московский клуб 2 апреля. Он сменил на посту главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко.