Спорт 19 ноября 2023, 16:09 Уход Нурмагомедова разбил сердце президенту UFC Уайту Глава UFC Уайт заявил, что уход Нурмагомедова из организации разбил ему сердце Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт заявил, что уход Хабиба Нурмагомедова из организации разбил ему сердце. В интервью на YouTube-канале Тео Фона он признался, что его переполняли сильные эмоции.

«Уход Хабиба [Нурмагомедова] был трудным, потому что я думаю, что Хабиб мог предложить гораздо больше и сделать гораздо больше», — сказал он.

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Однако Уайт отметил, что понимает — спортсмен не мог продолжать состязаться без отца.

Абдулманап Нурмагомедов был тренером чемпиона UFC в легком весе Хабиба. Сам Абдулманап был мастером спорта СССР по вольной борьбе. Он умер 3 июля 2020 года, через несколько месяцев Хабиб завершил карьеру профессионального спортсмена.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе, трижды защитивший титул. Боец также был чемпионом России по боевому самбо и чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою.

Ранее село Кироваул в Дагестане переименовали в Манапкала в честь отца Хабиба Нурмагомедова. Тренер, подготовивший 18 чемпионов мира, долгое время жил в этом населенном пункте.