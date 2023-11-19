19 ноября 2023, 16:09
Уход Нурмагомедова разбил сердце президенту UFC Уайту
Глава UFC Уайт заявил, что уход Нурмагомедова из организации разбил ему сердце
Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт заявил, что уход Хабиба Нурмагомедова из организации разбил ему сердце. В интервью на YouTube-канале Тео Фона он признался, что его переполняли сильные эмоции.
«Уход Хабиба [Нурмагомедова] был трудным, потому что я думаю, что Хабиб мог предложить гораздо больше и сделать гораздо больше», — сказал он.
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Однако Уайт отметил, что понимает — спортсмен не мог продолжать состязаться без отца.
Абдулманап Нурмагомедов был тренером чемпиона UFC в легком весе Хабиба. Сам Абдулманап был мастером спорта СССР по вольной борьбе. Он умер 3 июля 2020 года, через несколько месяцев Хабиб завершил карьеру профессионального спортсмена.
Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе, трижды защитивший титул. Боец также был чемпионом России по боевому самбо и чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою.
Ранее село Кироваул в Дагестане переименовали в Манапкала в честь отца Хабиба Нурмагомедова. Тренер, подготовивший 18 чемпионов мира, долгое время жил в этом населенном пункте.
Хабиб Нурмагомедов
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Абдулманап Нурмагомедов
Смерть отца Хабиба Нурмагомедова
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