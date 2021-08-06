Уход Месси стал огромной имиджевой потерей «Барселоны». Его новый клуб получит сотни миллионов от новых фанатов

Вероятность перехода Лионеля Месси в ПСЖ велика. Это положительно скажется на имиджевой истории французского клуба, предположил футбольный эксперт Андрей Малосолов.

Для «Барселоны», по словам специалиста, уход Месси — огромная имиджевая потеря.

«Все привыкли, что Месси — это „Барселона“. Не исключаю, что футболист перейдет в ПСЖ, могу представить, на сколько сотен миллионов евро вырастут продажи футболок ПСЖ с Месси в Юго-Восточной Азии, где наиболее успешны такие маркетинговые ходы», — сказал Андрей Малосолов.

Причины ухода футболист из «Барселоны» неизвестны, официальная причина — подписать контракт финансово невозможно. Малосолов отмечает, что действительно мировой футбол, не только европейский, понес огромные денежные потери во время пандемии коронавируса: нет доходов от билетов на матчи, телеправ.

«Смотреть футбол действительно было малоинтересно без болельщиков. Все убедились, что без них, без их энергии самого футбола нет практически», — отметил эксперт.

Лионель Месси считается очень дорогим футболистом. При этом он возрастной игрок. По мнению Малосолова, через год-два его возраст начнет сказываться на качестве игры.

«Хотя сейчас фигурируют новости, что того или иного футболиста могут купить за 100 миллионов и 50 миллионов. На самом деле это говорит о перегреве трансферного европейского рынка. И расходы такого уровня почти безумны», — сказал он.

Говоря о причинах ухода, Малосолов не исключил ключевого человека, который мог повлиять на уход спортсмена своим поведение, — «самодурный» президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Футболист, по мнению эксперта, мог конфликтовать с ним.