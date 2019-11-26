Уголовное наказание за допинг могут ввести в России

После допинговых скандалов в России был принят закон, согласно которому, спортсмен, попавшийся на использовании допинга, будет оштрафован на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Но Лебедев рассказал, что наказание, возможно, придется ужесточить.

«Закон был принят, но мы сейчас видим, что, наверное, он недостаточно суров. Потому что те штрафы, которые там прописаны, вероятно, недостаточно действуют на спортсменов. И я думаю, что можно будет в дальнейшем задуматься и о введении даже уголовной ответственности по примеру некоторых стран», — отметил Лебедев.

Вице-спикер Госдумы привел в пример Германию, где уголовная ответственность за допинг уже была введена.

«В Германии существует уголовная ответственность за допинг. Если вы мне сейчас назовете за последние 5-7 лет хотя бы одного немца, попавшегося на допинге, я вам поаплодирую. Но мы этого с вами сделать не сможем, потому что их нет», — добавил Лебедев.

Также депутат назвал допинг «бичом современного спорта». Что касается самого обсуждаемого вопроса в спортивном мире — предстоящего решения WADA об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2020 — политик призвал не спешить с выводами и призвал не паниковать раньше времени.

«Давайте не будем все-таки бежать впереди паровоза, а будем действовать поэтапно. Даже сейчас обсуждение возможных шагов после отстранения нас от Олимпиады преждевременно, потому что это решение еще не принято. Да, комитет выступил с рекомендациями, но ключевое слово здесь — „рекомендации“. Окончательное решение принимает исполком WADA, заседание которого состоится 9 декабря», — заключил Лебедев.