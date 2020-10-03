UFC уволил россиянина после четырех поражений подряд

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уволило российского бойца Хадиса Ибрагимова.

Об этом накануне сообщило MMA Fighting. Такое решение было принято после того, как экс-чемпион M-1 в полутяжелом весе проиграл четыре раза подряд. К моменту начала выступлений в UFC Хадис Ибрагимов имел на счету восемь побед в восьми поединках.

Последний раз россиянин проиграл на турнире UFC 253 бразильцу Данило Маркесу.

Вместе с Ибрагимовым UFC также покинули Мара Ромеро Борелла, Юри Алькантара и Джефф Хьюз.

Ранее СМИ сообщили, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт предложил бывшему чемпиону промоушена Конору Макгрегору провести бой с Дастином Порье. 27 сентября 2014 года состоялся первый поединок ирландца и Порье. Он закончился победой Макгрегора нокаутом.