UFC официально утвердила бой Нурмагомедова с Фергюсоном

«Сезон охоты открыт»: Фергюсон пообещал сделать из Нурмагомедова яичницу Подробнее

Оба спортсмена к настоящему моменту провели победные серии в UFC из 12 боев. В последних поединках Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора и Дастина Порье, а Фергюсон - Энтони Петтиса и Дональда Серроне.

Встречу Хабиба с Фергюсоном пытались до этого организовать несколько раз, но все срывалось из-за травм. Так, в декабре 2015 года бой не состоялся из-за травмы Хабиба, в апреле 2016 года получил травму Фергюсон. На следующий год у Нурмагомедова были проблемы из-за экстремальной сгонки веса, а в 2018 году американец порвал связки в колене.

Отец и личный тренер россиянина — Абдулманап Нурмагомедов — в конце октября рассказал о скором завершении карьеры сына. Он назвал предстоящий поединок Хабиба с Фергюсоном «лучшим боем в истории UFC».